לירן לוי (45), תושב חולון, נשוי ואב לארבעה, מוכר כיום כפייטן ובעל עסק משגשג להפקות אירועים בכותל. אולם, דרכו אל ההצלחה החלה בנקודת פתיחה מאתגרת במיוחד, כשמערכת החינוך הטילה ספק ביכולותיו הבסיסיים.

בגיל שש, בעוד חבריו לכיתה מציירים עולמות שלמים על דפי נייר, לירן לוי ישב מול דף חלק. הגננת, במקום להושיט יד תומכת, בחרה להנחית עליו סטירה מצלצלת.

"היא אמרה לאמא שלי שאני לא יצירתי ושצריך לאבחן אותי", הוא משחזר בכאב שנדמה שחלף מזמן. "האבחון אז הראה בעיות קשר עין-יד, דיסקלקוליה בחשבון וסרבול מוטורי. אמרו לאמא שלי: 'הילד שלך מפיל דברים, הוא לא יוכל להתקדם ולהצליח'".

היום, לוי מסתכל על אותה תחזית קודרת בחיוך של מנצח. "היום אני מרגיש כאילו זה קרה למישהו אחר", הוא אומר. "הילד שאמרו עליו שהוא לא יצירתי, הפך להיות הכי יצירתי שיש".

הילדות בבית משפחת לוי בחולון לוותה בצל פציעתו של אביו, הלום קרב ממלחמת יום הכיפורים. "גדלתי לתוך הזוועות והסיפורים מסביב, לתוך הכאב הגדול שלא עזב את אבא שלי לרגע", מספר לירן. "זה גרם לי להיות חסר ביטחון. פחדתי לפתוח את הפה בכיתה, שנאתי את איך שאני נראה ופחדתי שיצחקו עליי".

התמיכה הגיעה מאמו, שהתעקשה לחזק את דימויו העצמי. "היא הייתה שמה אותי מול המראה ואומרת לי: 'תראה כמה אתה יפה'. הייתי בוכה ואומר לה 'תראי איזה מכוער אני', והיא הייתה מתעקשת עד שהתחלתי להאמין בזה".

את השינוי המשמעותי חווה בבית הכנסת 'אהבה ואחווה' בחולון, שם גילה את קולו. בגיל 11 הצטרף למקהלה בנוסח ירושלמי: "ראיתי שמפרגנים לי, שמרימים לי. אמנם בבית הספר הילדים עדיין צחקו עליי שאני שמן, אבל לא ויתרתי. עליתי להיות חזן". המהפך הושלם בישיבה, שם הפך לנער הראשון בארץ שעשה בגרות של חמש יחידות בחזנות ספרדית, עבודה שזיכתה אותו בפרס הנשיא.

למרות הקשיים המוטוריים שאובחנו בילדותו, לוי התגייס לשירות קרבי. כשנשאל כיצד השפיעו הקשיים על שירותו, השיב: "בהרבה מובנים זה לא היה פשוט, אבל גם שם לא נתתי לקשיים מהעבר לעצור אותי. לאחר שירות בגולני ואירוע רפואי משפחתי שאילץ אותי לחשב מסלול מחדש, הגעתי לחיל החינוך. שם, הילד ששמע מהגננת שאין בו טיפת יצירתיות, הוכיח שדווקא היכולת להמציא יש מאין היא המנוע החזק ביותר שלו".

לוי שירת כמדריך בגדנ"ע והקים פרויקט מידע למתגייסים דתיים, יוזמה שזיכתה אותו בפרס הצטיינות מראש אכ"א. תחושת השליחות הובילה אותו להמשיך בשירות מילואים ארוך עד לדרגת רב-סרן.

לאחר לימודים אקדמיים, החל לוי לעסוק בהפקת אירועי בר מצווה בכותל המערבי - תחום שהחל במקרה והפך למפעל חיים. "עשיתי אירוע מדהים בחינם, עוד לא ידעתי איך זה עובד. מאז הכל היסטוריה". הוא נזכר בהשפעה של אירועים אלו על המשתתפים: "פעם אחת עצר אותי קצין בדרך לכותל ואמר לחיילים שלו: 'הקשב! לירן לוי פה'. הוא סיפר להם שכשהיה נער בר מצווה ביקשתי מחיילים להרים אותו על הכתפיים ולצעוק שהוא המלך. הוא אמר שבזכות האירוע הזה הוא אוהב את המדינה והיום הוא רב-סרן".

גם משבר הקורונה, שפגע קשות בענף האירועים, לא עצר אותו. לוי הגיע לבתי החוגגים עם ספרי תורה ובמקביל החל להגיש תוכניות טלוויזיה בערוץ 14 ובערוץ הידברות, שם הוא מוביל כיום את התוכנית "סיפור עירוני".

בחודשים האחרונים, על רקע המלחמה, הוא מצא עצמו מופיע במוקדים טעונים במיוחד. "אלו חוויות הצלחה כל כך גדולות, שהן פשוט מוחקות את חוסר הביטחון שהיה לי פעם", הוא משתף. "כשאתה עומד מול קהל עצום בכיכר החטופים, או מול עשרות אלפי בני נוער בשמחת תורה, אתה מבין שהקב"ה נתן לך כוח להשפיע על הלבבות".

בנוסף, הוציא את ספר הילדים "המכונית של סבא", העוסק בערכים רוחניים. עבורו מדובר בסגירת מעגל: "העסק שלי הוליד בעקבותיו הרבה עסקים דומים בכותל, וזה רק מראה כמה המקום הזה היה צמא לחיבור האנושי והחם שאנחנו מביאים אליו. זכיתי בזכות ענקית לארגן במרכזה אירועים קדושים כל כך במשך כל כך הרבה שנים".

