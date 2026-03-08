הזמרת ריעות זלאיט משחררת היום (ראשון) את סינגל הבכורה שלה - "חלום".

השיר נכתב בתקופה שבה הייתה רווקה. לדבריה, היא בחרה לפנות בשיר אל האיש שעדיין לא נכח בחייה ולדבר אליו כאילו הוא כבר חלק מחייה.

מאז כתיבת השורות, היא עברה מסע חיים מטלטל שכלל חזרה בתשובה, אכזבות, ואף ביטול אירוסין ברגע האחרון.

את האחד שלה הכירה ריעות באלול, שלושה שבועות בלבד לפני פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל'. הם נישאו כחודש לאחר תחילת הקרבות, מיד לאחר ששוחררה משירות מילואים פעיל.

לאחר החתונה הפכה זלאיט גם לאם לבת. הסינגל "חלום" הוא הראשון מתוך אלבום הבכורה שלה שצפוי לצאת בקרוב.

לשיר מצורף קליפ המלווה את סיפורה האישי - מחיי הרווקות ועד הנישואין. בקליפ משתתף גם בעלה של הזמרת, לצד קטעים מהחופה שלהם.

לדבריה, "השיר מוקדש לכל מי שמחפשת את האיש שלה, שברור ממש שזה לא רק סיפור פרטי, אלא חלק מהתיקון שלנו כעם".