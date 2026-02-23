תפיסת השב"חים בתא מטען דוברות המשטרה

כתב אישום הוגש נגד תושב שועפט בן 40 שנעצר לפני כעשרה ימים לאחר שניסה להחדיר לישראל שני תושבי שטחים ללא אישורי כניסה, כשהם מוחבאים בתנאים קשים בתוך תא המטען של רכבו.

הסיכול בוצע על ידי שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים במסגרת ההיערכות המבצעית המוגברת של תקופת הרמדאן.

במהלך פעילות מבצעית במחסום מחנה הפליטים שועפט, עצר כוח המשטרה רכב שעורר את חשדם של השוטרים.

בחיפוש קפדני שנערך ברכב, נדהמו הכוחות לגלות שני פלסטינים תושבי שטחים כשהם "דחוסים" בתוך תא המטען, במטרה לעקוף את הבידוק הביטחוני ולהסתנן לירושלים.

נהג הרכב נעצר והועבר לחקירה בתחנת לב הבירה. מבדיקת פרטיו עלה כי אין זו הפעם הראשונה שהוא מעורב בפעילות מסוג זה, לחובתו של הנאשם רשומות שש עבירות קודמות של הסעת שוהים בלתי חוקיים.

יחידת התביעות המשטרתית של מחוז ירושלים גיבשה תשתית ראייתית והגישה נגדו כתב אישום בגין הסעת מסתננים בנסיבות מחמירות.

נוכח עברו הפלילי המכביד והמסוכנות הביטחונית הנשקפת ממעשיו, בית המשפט הורה על הארכת מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

המשטרה הדגישה כי היא "תמשיך לפעול בנחישות, תוך הגנה על ביטחון הנפש והרכוש, נגד כל מי שינסה לסייע לחדירת מסתננים ולפגוע בביטחון הציבור".