עימות חריג בין המשטרה למערכת המשפט, סביב שאלת סמכויותיו של בית הדין השרעי והגדרת פלסטיני שנעצר בירושלים כשוהה בלתי חוקי.

על פי הדיווח בערוץ i24NEWS, החשוד נעצר לאחר שנחשד בגניבת מוצרים מסופרמרקט "אושר עד" בירושלים ובתקיפת מאבטח.

במהלך חקירתו הציג מסמך מבית הדין השרעי, שלטענתו אוסר עליו לשהות בשטחי יהודה ושומרון אך "מאשר" את שהייתו בתחומי ישראל.

שופט בית משפט השלום, גד ארנברג, הורה על שחרורו של החשוד בתנאים מגבילים, תוך מתן תוקף למסמך שהציג, וקבע כי יש בו כדי להשפיע על מעמדו.

במשטרה סירבו להשלים עם ההחלטה והגישו ערר לבית המשפט המחוזי. בערר נטען כי "אין לבית הדין השרעי סמכות להעניק אישורי שהייה ואין למסמך כל תוקף משפטי. סמכות זו נתונה אך ורק לרשויות המדינה המוסמכות לכך".

בית המשפט המחוזי קיבל את הערר, קבע כי החשוד מסוכן נוכח עברו הפלילי ומעמדו כשוהה בלתי חוקי, והבהיר כי אין לראות בצו מבית הדין השרעי כאישור שהייה רשמי בישראל.

ימים ספורים לאחר מכן הובא החשוד שוב לדיון בבית משפט השלום, ושוב הוחלט על שחרורו בתנאים מגבילים. המשטרה ערערה פעם נוספת, והשופט אילן סלע קיבל את עמדתה ומתח ביקורת חריפה על גרסת החשוד.

במהלך הדיון התברר כי החשוד עצמו הפר את ה"צו" שהציג, וחזר מספר פעמים לשטחי יהודה ושומרון בניגוד לאמור בו. בהתאם לכך הורה בית המשפט המחוזי על הארכת מעצרו.