נחיתה לא חוקית בשדה חקלאי דוברות המשטרה

לוחמי מג"ב צפון איתרו וקנסו טייס מטוס קל שנחת במהלך סוף השבוע האחרון בתוך שדה זרוע סמוך לקיבוץ דליה שבמועצה האזורית מגידו.

האירוע החל כאשר פקח אגף הביטחון של המועצה ורב"ש הקיבוץ זיהו את המטוס הקל נוחת בלב השטח החקלאי. זמן קצר לאחר מכן המריא המטוס בחזרה, אך הדיווח על המעשה הועבר ליחידת זרוע היישובים של מג"ב צפון.

לוחמי מג"ב פתחו בפעילות לאיתור זהות הטייס. לאחר שזוהה, רשמו לו הלוחמים דו"ח בגין העבירה והטילו עליו קנס בסך 2,500 ש"ח.

בשיחה טלפונית שערכו הלוחמים עם הטייס, הובהרה לו חומרת המעשה והשלכותיו. הטייס מצדו קיבל אחריות על מעשיו והתנצל, תוך שהוא מסביר כי הוא נוהג לטוס להנאתו בסופי שבוע ונוהג לנחות בשטחים פתוחים.

במשטרה הדגישו כי "כניסת כלי תחבורה לשדות חקלאיים גורמת לנזקים משמעותיים לגידולים ולפגיעה ישירה בפרנסת החקלאים. מדובר בנזק כלכלי ממשי למרחב הכפרי".

עוד נמסר: "לוחמי מג"ב ימשיכו לפעול בנחישות ובאפס סובלנות כלפי הפרות חוק מסוג זה, לשם שמירה על השטחים החקלאיים והציבור".