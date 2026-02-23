אהבת השם גורדון בנאום בנתב"ג יוסי זליגר/TPS

לוחם האגרוף התאילנדי אהבת השם גורדון נחת הבוקר (שני) בישראל וזכה לקבלת פנים סוערת בנמל התעופה בן גוריון.

מאות אוהדים הניפו דגלי ישראל והמתינו לו, פחות מ-48 שעות לאחר שניצח בנוקאאוט את יריבו הטורקי בזירה בליטא.

במסיבת עיתונאים מיוחדת שערך עם הגעתו, התייחס גורדון לניצחון הדרמטי, למתח שליווה את הקרב ולתחושות האישיות כלוחם דתי המייצג את ישראל בעולם.

הקרב שנערך במסגרת ארגון UTMA הליטאי, הפך למוקד עניין בינלאומי עוד לפני שהחל, בעקבות התבטאויות אנטישמיות מצד היריב הטורקי, עלי קויונצ'ו.

"זה הרגע שחיכיתי לו כל החיים שלי", אמר בהתרגשות. "הכול מאלוקים. במיוחד כשהקרב היה נגד יריב טורקי שהוא אנטישמי. אם הייתי נותן לכל מה שקורה להיכנס לי לראש, זה היה מוציא אותי מאיזון והייתי מפסיק את הקרב הזה".

הוא סיפר על שיח עם היריב הטורקי: "שאלתי אותו למה הוא כתב את מה שהוא כתב ואמרתי לו שלא יעשה את זה עוד פעם. אבל אני כן מכבד אותו שהוא עלה לזירה כי זה דורש המון, אבל חוץ מזה אני לא מכבד אותו".

הוא חשף כי הוא ומשפחתו ספגו מתקפה של תגובות אנטישמיות ברשתות החברתיות ובמהלך האירוע בליטא: "גם בקהל שמעתי על כל מיני מקרים. אנחנו עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות ואנחנו עושים את הדבר הנכון".

גורדון הוסיף: "זה מטורף וזו זכות, נתתי כוח והראיתי שיהודי ישראלי עולה עם כיפה וציצית ולא מסתיר את מי שהוא".

בהמשך סיפר על התמיכה שקיבל מלוחמי צה"ל: "ההודעות המרגשות שקיבלתי היו מחיילי צה"ל. חיילים שראו בעזה את הקרב, זה ריגש כמעט עד דמעות".

צילום: יוסי זליגר/TPS

