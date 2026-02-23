בית המשפט אישר היום (שני) את הסדר הפשרה בין העיתונאי עמית סגל לבין גולשת בשם נילי לרנר.

לרנר תפצה את סגל בסך 10,000 שקלים בתוך 30 ימים. בנוסף נדרשה למחוק את הפרסום שבו ייחסה לסגל קבלת כספים מקטאר.

בהתאם להסדר, לרנר תפרסם בחשבון הפייסבוק שלה הודעת התנצלות בנוסח הבא, "אני חוזרת בי באופן חד משמעי מהפוסטים שלי שבהם האשמתי את עמית סגל שקיבל כסף מקטאר, אני מתנצלת בפניו על דברים אלה שאינם נכונים".

הפרסום המקורי נעשה בחודש אפריל האחרון, מעל צילום מסך של כתבה שפורסמה באתר "העין השביעית", תחת הכותרת "כך שירתו מהדורות החדשות את הממשלה בטרפוד עסקת החטופים".

בפוסט כתבה לרנר בין היתר כי סגל הוא "המחבל שעובד אצל קטאר", והוסיפה קריאה להחרמתו. בעקבות הדברים הגיש סגל, באמצעות עו"ד מיכאל דבורין, תביעת לשון הרע בסך 160 אלף שקלים.

סגל לא הסתיר את שביעות רצונו מההחלטה והבהיר כי זוהי רק חלק מסדרת תביעות שהוא מנהל נגד גולשים שמפיצים נגדו דיבה: "המזהם משלם. עוד כמה החלטות כאלה בדרך והשמות והסכומים מעניינים".