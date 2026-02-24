המשטרה הצבאית עצרה הלילה (שלישי) את איתי חומרי, בן 25, תושב בית שמש ותלמיד ישיבת "עטרת יעקב", בחשד לעריקות מצה"ל.

המעצר בוצע בשעה שתיים לפנות בוקר בבית משפחתו, המשתייכת לקהילה התימנית הוותיקה בעיר.

לפי עדות בני המשפחה, השוטרים נכנסו לבית, העירו את הדיירים וערכו סריקות עד שמצאו את הצעיר ישן במיטתו.

הוא נלקח מהמקום והועבר למתקן המעצר בענתות, ומשם הוא צפוי להיות מועבר לכלא 10. המשפחה, שפנתה לסיוע מארגון "עם קדוש", הביעה תסכול מהאופן שבו בוצע המעצר הלילי.

מעצרו של חומרי מצטרף לאירוע נוסף שהתרחש מוקדם יותר השבוע, במסגרתו נעצרו שני בחורים חסידיים נוספים בבית שמש.

במקרה זה, המעצר בוצע בתחילה על ידי משטרת ישראל במהלך בדיקה שגרתית, ורק לאחר מכן הועברו העצורים לידי המשטרה הצבאית.