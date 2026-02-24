הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, העניק היום (שלישי) דרגת תת-אלוף לאבינועם אמונה, שישמש כיועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים.

אמונה, שהוביל את הקמת חטיבת החשמונאים החרדית, נכנס לתפקידו כיועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים (היועל"ח).

במסגרת תפקידו, אמונה יהיה אמון על הקמת יחידות ובניית מסלולים מותאמים לאורח החיים החרדי. הוא יפקח על ליווי המתגייסים, הנחיית מפקדים בסוגיות דתיות ואכיפת המדיניות המותאמת.

זמיר בירך: "אמונה, מפקד נחוש ואמיץ, הוביל במקצועיות ובאחריות את הקמת חטיבת החשמונאים, שהייתה לפריצת דרך בשילוב אחינו החרדים בצה"ל. נבחרת להוביל את המהלך ההיסטורי הזה. אני בטוח בהצלחתך".

במעמד הועלה שי סימן-טוב לדרגת תת-אלוף. סימן-טוב פיקד על גדוד 12 של גולני במבצע "צוק איתן" ונפצע באורח אנוש.

הוא עבר תהליך שיקום ממושך ומעורר השראה, שב לשירות ב-2015 וכיום משרת באגף המבצעים.

זמיר אמר במעמד: "שי, תהליך השיקום האמיץ שלך עוד יסופר באגפי השיקום וביחידות צה"ל. אתה דוגמה לתמצית הרוח האנושית, לגבורה בקרב ולגבורה בקרב על השיקום".

הענקת הדרגה לשי סימן טוב דובר צה"ל

בנאומו הדגיש כי הטקס מבטא את ייחודו של צה"ל כצבא העם, המורכב מקצינים בעלי סיפורי חיים שונים המאוחדים תחת מחויבות למולדת ולעם.

"הטקס היום מבטא את ייחודו של צה"ל כצבא העם. לכל אחד מכם סיפור חיים, כל אחד מכם צמח במקום אחר, אך בעיניכם אני רואה את המשותף לכולנו - מחויבות. מחויבות למולדת, לעם, לצבא, לפקודים, למשפחה".