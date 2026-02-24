הרב אורי שרקי במעוז אסתר צילום: באדיבות המצלם

קבוצת רבנים מהציונות הדתית הגיעה היום (שלישי) לגבעת 'מעוז אסתר' שבבנימין, במטרה להביע תמיכה וחיזוק לתושבי המקום.

בין המשתתפים בביקור היו הרב אורי שרקי, הרב אייל ורד, הרב אלישע אבינר, הרב אביחי קצין, הרב אברהם וסרמן והרב יוני לביא. הרבנים נכנסו לשיחה בבית הכנסת ששופץ לאחרונה בתרומה של תושבת כוכב השחר.

במהלך המפגש נפגשו הרבנים עם התושבים ושמעו משלהבת גולדשטין על הקשיים היומיומיים, האתגרים הביטחוניים והמאבק על האחיזה בשטח. הרבנים ציינו את אורח החיים במקום ואת פעילות ההתיישבות בגבעות.

במהלך הסיור אמר הרב שרקי, "מעוז אסתר זה מקום שממש חי את כל האידיאלים שלנו, שיבת ציון שלנו, בשלמותה. אשרי אלו שבאים ומוסרים את הנפש כדי להתיישב בכל ארץ ישראל כולה. כמה טוב יהיה אם רבים רבים יבואו להתיישב כאן".

הרב ורד במעוז אסתר צילום: באדיבות המצלם

הרב ורד הוסיף, "אחי ורעי, תושבי מעוז אסתר, הקדוש ברוך ימלא את המקום הזה ברכה וימלא אתכם כוחות ויתן את ברכת יוסף, ברכת בינימין וברכת האבות לנחול את הארץ לכל רוחבה. חודש אדר ופורים שמח".

במעוז אסתר מתגוררות כיום 21 משפחות, והמקום משמש בשנים האחרונות גם מוקד הסברה על חשיבות ההתיישבות במרחבי ארץ ישראל.