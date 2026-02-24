כתב אישום יוגש בקרוב נגד אחד המעורבים בפרשת הברחת סחורות לרצועת עזה, כך דיווח העיתונאי אבישי גרינצייג ב-i24NEWS.

על פי הדיווח, שווי העסקאות וההברחות מצטבר למאות מיליוני שקלים.

גרינצייג ציין כי מדובר ב"התפתחות חמורה בפרשת ההברחות", וכי כתב האישום שיוגש "יטלטל את המערכת". עם זאת הוא ציין כי "כרגע לא ניתן להרחיב מעבר".

"מה שהתגלה עד כה", הוסיף, "הוא רק קצה הקרחון לתופעה הבזויה. שווי העסקאות וההברחות מגיע במצטבר למאות מיליונים".

בשבוע שעבר דווח כי מערכת הביטחון נמצאת בעיצומה של בדיקת חשד לפרשת הברחות חדשה בעלת השלכות מדיניות וביטחוניות רגישות.

על פי הדיווח, מערכת הביטחון בוחנת חשד שלפיו גורמים עברייניים בכירים פעלו לשחד גורמים זרים במפקדה האמריקאית בקריית גת, המטפלת בענייני שיקום עזה, כדי להבריח סחורות אסורות לרצועה.

החשד הנבדק מצביע על שיתוף פעולה בין עבריינים ישראלים לבין גורמים זרים במפקדה האמריקאית, כאשר המטרה היא הברחת סחורה לעזה תוך גריפת רווחים כספיים משמעותיים.

הפרשה מגיעה כשלושה שבועות לאחר הגשת כתבי אישום בפרשת ההברחות הקודמת לעזה, שבה הואשמו 12 בני אדם בהברחת סחורה בשווי 3.9 מיליון שקלים.

על פי כתב האישום באותה פרשה, הוברחו לרצועה קרטונים של סיגריות, מכשירי אייפון, מצברים, כבלי תקשורת וחלקי חילוף לרכב.