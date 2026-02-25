נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי איראן מעוניינת בעסקה יותר ממנו, אך מסרבת להצהיר כי תנטוש את תוכנית הגרעין שלה.

את הדברים אמר טראמפ בארוחה שערך עם עיתונאים לקראת נאום "מצב האומה" שיישא הלילה (רביעי) לציבור האמריקני.

"איראן רוצה עסקה יותר ממני, אבל הם פשוט לא מסוגלים להגיד את המשפט 'לא נפתח נשק גרעיני'", דברי הנשיא.

בתוך כך, במסגרת היערכות רחבה של צבא ארצות הברית במזרח התיכון, הוצבו בישראל מטוסי קרב מתקדמים.

על פי המידע שנמסר, ארצות הברית הציבה בישראל טייסת המונה כ-12 מטוסי F-22 Raptor כחלק מהיערכות לתקיפה באיראן.

מטוס ה-F-22 נחשב למטוס הקרב מהמתקדמים בעולם בתחום העליונות האווירית. חיל האוויר האמריקני רואה בו מרכיב מרכזי בכוח ההרתעה של ארצות הברית.

אל מול הלחץ הצבאי הגובר, שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, פרסם סדרת ציוצים המדגישים את נכונותה של איראן לשוב לשולחן המשא ומתן בז'נבה.

עראקצ'י טוען כי איראן נחושה להגיע להסכם "הוגן וצודק" בזמן קצר, "עמדותינו העקרוניות ברורות: איראן לא תפתח בשום נסיבות נשק גרעיני; וגם אנו, האיראנים, לעולם לא נוותר על זכותנו ליהנות מהפירות של טכנולוגיה גרעינית למטרות שלום עבור עמנו".

עוד הוסיף כי "ניצבת בפנינו הזדמנות היסטורית להגיע להסכם חסר תקדים שייתן מענה לחששות הדדיים וישיג אינטרסים משותפים. הסכם נמצא בהישג יד - אך רק אם תינתן עדיפות לדיפלומטיה. הוכחנו שלא נעצור בפני דבר כדי להגן באומץ על ריבונותנו. את אותו אומץ אנו מביאים גם לשולחן המשא ומתן, שם נפעל להשגת פתרון בדרכי שלום".

במקביל, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן חיזק את הקו המתון כשטען כי גישת מדינתו מבוססת על תמיכה ביציבות וכי "מתח באזור יפגע בכל המדינות".