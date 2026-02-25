אירוע חריג במושב אליפלט שבצפון: שריפה פרצה לפנות בוקר (רביעי) במבנה גן ילדים.

כוחות הכיבוי הצליחו להשתלט על האש לפני הגעת הילדים, וחוקר שריפות בוחן כעת חשד כי מדובר בהצתה מכוונת. אין נפגעים באירוע.

הדיווח על השריפה התקבל במוקד 102 סמוך לשעה 05:00 בבוקר. העובדה שהשריפה פרצה בשעה מוקדמת, מנעה פגיעה בנפש, שכן הגן היה ריק מאדם, אך למבנה ולציוד הגן נגרם נזק משמעותי.

מתנדבי יחידת "מרכבות האש" של המושב הגיעו ראשונים עם טרקטורון כיבוי ייעודי והחלו בפעולות הבלימה עד להגעת הכבאיות.

עם סיום פעולות הכיבוי, החל חוקר שריפות מטעם כבאות והצלה במלאכת איסוף הממצאים מהזירה. נכון לעכשיו, נבדק חשד כבד להצתה.

מפקד האירוע רב רשף רועי פיניש ציין את חשיבות התגובה המהירה: "הצוותים פעלו במהירות כדי למנוע התפשטות לחלקים נוספים בגן ולמבנים סמוכים. שיתוף הפעולה עם טרקטורון מרכבות האש סייע לנו לתת מענה מהיר ויעיל בזירה".