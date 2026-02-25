מטוס קרב של חיל האוויר הטורקי התרסק הלילה (רביעי) סמוך לשעה 01:00 במערב המדינה.

הטייס, שהיה היחיד בכלי הטיס, נהרג במקום. הרשויות בטורקיה פתחו בחקירה רשמית לבדיקת נסיבות האירוע.

ההתרסקות התרחשה במחוז בליקסיר שבמערב טורקיה. על פי הדיווחים, הקשר עם המטוס ואות המכ"ם אבדו זמן קצר לאחר ההמראה.

צוותי חיפוש והצלה שהוזנקו לאזור איתרו את שרידי המטוס סמוך לבסיס ההמראה. ברשתות החברתיות הופץ תיעוד המציג פיצוץ אדיר ברגע המגע עם הקרקע, מה שמעיד על עוצמת הפגיעה.

מושל בליקסיר אישר את הפרטים ומסר את תנחומיו למשפחת הטייס: "אחד ממטוסי F16 שלנו התרסק במהלך טיסה, ואחד מאנשינו נהרג. אני מתפלל לאלוהים שירחם על חללנו, ואני מביע את תנחומיי למשפחתו. מי ייתן ואומתנו האהובה תהיה חזקה".

במקביל, שר המשפטים הטורקי הודיע על הקמת ועדת חקירה לבחינת כשלים טכניים או טעויות אנוש שהובילו להתרסקות.