תקיעת שופר במסע נחמן כהן/עמותת נצח יהודה

לוחמי הגדוד החרדי "נצח יהודה", מחזור אוגוסט 2025, סיימו הבוקר (רביעי) את מסע הכומתה המפרך יחד עם לוחמי חטיבת כפיר.

המסע, שנערך באזור עפולה, סימל עבור הלוחמים את סיום הכשרתם ואת המעבר לשירות מבצעי פעיל בגזרות המורכבות ביותר.

המסע, שנמשך לאורך כ-50 קילומטרים, לא היה רק אתגר פיזי אלא גם אירוע של זיכרון לאומי. המפקדים נשאו על גבם תמונות ודגלים לזכר חללי הגדוד שנפלו במלחמת "חרבות ברזל".

רגע השיא נרשם בקילומטר האחרון, כאשר משפחות הלוחמים הצטרפו לבניהם וצעדו לצידם עד לקבלת הכומתה המנומרת.

אחד האבות סיכם את הייחודיות של המסלול: "זה לא גדוד רגיל, זה גדוד מיוחד שנותן יכולת אמיתית לשרת כחרדי בצבא".

אם ללוחם שיתפה את רבני עמותת "נצח יהודה" בתחושותיה: "הבן שלי התפתח כאן, הוא שמח כל כך במקום שבו הוא נמצא היום. הוא מרגיש שליחות אמיתית במה שהוא עושה".

הרב שאול עבדיאל, מרבני עמותת נצח יהודה שליווה את המסע, הדגיש את השילוב הייחודי: "גדוד נצח יהודה הוא גדוד שמגן על עם ישראל בגופו, ומשלב תורה עם עשייה, לחימה והגנה. אלו חיילים גיבורים שבוחרים להיות חלק מגדוד של גיבורים. גדוד קדוש".

השלמת הכשרת הלוחמים מגיעה בזמן שהגדוד הוותיק מסכם שנתיים אינטנסיביות של לחימה ברצועת עזה. עם סיום המשימה בדרום, הגדוד צפוי לעבור צפונה לתעסוקה מבצעית בגזרה הסורית, שם יופקדו הלוחמים על הגנת הגבול הצפוני.