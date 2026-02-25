המשטרה עצרה בחור ישיבה ששלח הודעות מאיימות לראש האופוזיציה יאיר לפיד, בהן רמז על פגיעה בראש הממשלה בנימין נתניהו ובשר המשפטים יריב לוין.

החשוד שוחרר בתנאים מגבילים לאחר שטען כי רק ביקש "למשוך בלשון" את לפיד.

לפי דיווח של קובי ישראלי, לפני כשלושה חודשים, שלח החשוד הודעה פרטית ליאיר לפיד ובה כתב: "אני קשור להרבה מהעוסקים בתחום שלנו, מה אתה אומר על מצב שבו ב'טעות' יקרה משהו ליריב לוין או אפילו לביבי?"

הוא לא עצר שם והוסיף: "אולי 'חלילה' משהו למשפחה שלו... בינינו כן?". למרות שהחשוד מחק את ההודעות זמן קצר לאחר מכן, הן תועדו והועברו לטיפול הרשויות.

עם קבלת ההודעות, יאיר לפיד פנה למשטרה והגיש תלונה רשמית. בעקבותיה המשטרה איתרה את החשוד, בחור ישיבה, והביאה אותו לחקירה תחת אזהרה.

בחקירתו הודה בשליחת ההודעות אך התנצל. הוא טען כי לא התכוון לפגוע באיש, אלא ביקש לבחון את תגובתו של לפיד.

לאחר בחינת חומרת הדברים והערכת מסוכנותו, הוחלט לשחררו בתנאים מגבילים והוא שב ללימודיו בישיבה.