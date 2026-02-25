בדיון שנערך הבוקר (רביעי) בוועדת העלייה והקליטה של הכנסת, עלתה שוב סוגיית היעלמותה של היימנוט קסאו, שנראתה לאחרונה בצפת בדיוק לפני שנתיים.

במקביל לדיון, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, העניקה לממשלה אישור לשלב את שירות הביטחון הכללי (שב"כ) בחיפושים.

השב"כ יוכל לסייע למשטרה בביצוע בדיקות טכנולוגיות ואמצעים מיוחדים שאינם עומדים לרשות המשטרה.

התיק לא הועבר לחקירת שב"כ באופן מלא. מאחר שחוק השב"כ מגדיר את סמכויות הארגון למטרות ביטחוניות בלבד, היעלמות קסאו מוגדרת אירוע פלילי-אזרחי, והשב"כ משמש רק כגורם מסייע באופן חריג ביותר.

הוריה של היימנוט הגיעו לכנסת כדי להתחנן בפני חברי הוועדה והמשטרה. האב, טפסאי קסאו, ביקש להעביר את התיק במלואו לשב"כ, "להעביר את התיק לשב"כ שיש לו יותר אמצעים ויכולות עד להשיבתה של היימנוט".

"הבת שלי חטופה כבר שנתיים ואין שום מידע חדש לגביה. הדמעות בעיניים נגמרו והלב שלנו שותת דם. ניסיון החטיפה של הילדה בב"ש גרם למשטרה להעביר את תיק החקירה ליחידת להב 433", אמר.

האם, באנצ'י קסאו, התחננה בדמעות: "היימנוט בת 11 היום. עזרו לנו כדי שנוכל לחגוג איתה את בת המצווה שלה".