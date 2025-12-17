פרטים חדשים מתפרסמים סביב ניסיון החטיפה שהתרחש בבאר שבע, ומעלים סימני שאלה בנוגע לקשר אפשרי לפרשת היעלמותה של הילדה היימנוט קסאו מצפת לפני כשנתיים.

הילדה, אסטימה בת ה-12, סיפרה הבוקר כי האדם שניסה חטוף אותה הוא חבר של אביה אך הדגישה כי לא ידוע לה קשר לאירוע היעלמותה של קסאו. "אני מכירה אותו. הוא חבר של אבא שלי והוא היה איתנו בצפת. כולם מכירים אותו והוא בחור נחמד. הוא לא התנהג אלינו ככה אף פעם".

"הוא דפק לי בדלת ונכנס", סיפרה על האירוע שהתרחש בביתה אתמול. "הבאתי לו מים והוא שתה והלך לשירותים. כשחזר מהשירותים הוא אמר לי בואי אספר לך משהו. הוא חיבק אותי, תפס לי את היד ופתחתי את הדלת ויצאתי והוא תפס לי את היד. צעקתי ויצאתי מהבית".

היא הכחישה שהייתה עם היימנוט בזמן ההיעלמות. אמה של אסטימה סיפרה: "אני מפחדת שזה יקרה שוב. זאת לא פעם ראשונה שזה קורה, הוא דפק בדלת ביום חמישי גם ואז ביום שני".

בחדשות 12 דווח כי אסטימה זוהתה כמי שהייתה ביום ההיעלמות לצד היימנוט - ואף מסרה עדות במשטרה על החשודים שהבחינה בהם.

לדברי בני משפחתה, הילדה ראתה את אותו הגבר שניסה לכאורה לחטוף אותה גם בצפת, ומאז - לפחות פעמיים נוספות בבאר שבע.

לפני מספר חודשים עברה המשפחה להתגורר בבאר שבע, וכאשר הבחינה הילדה בגבר סמוך לגן בו למדה, חזרה הביתה מבוהלת ובוכייה. בהתחלה סברו בני המשפחה כי מדובר בתגובה פוסט טראומטית, אך לאחר שהמפגש חזר על עצמו - הוחלט להתקין מצלמות מחוץ לבית.

אתמול הגיע החשוד לכאורה שוב לביתה, לאחר שידע שהילדה שוהה בו לבדה. בשל הרגישות הרבה, המשטרה הוציאה הלילה צו איסור פרסום על פרטי החקירה ועל כל פרט שעשוי לזהות את המעורבים.

במקביל, הוחלט להעביר את תיק היעלמותה של היימנוט קסאו ליחידת להב 433, לאחר שנתיים שבהן נוהל בידי ימ"ר צפון. החקירה תועבר לטיפול יחב"ל - היחידה לחקירת פשעים חמורים.

גורם בכיר ביחידה אמר ל-N12, "בשלב הזה לא נוכל להגיד במפורש אם יש קשר ישיר או עקיף בין ההיעלמות של היימנוט לבין ניסיון התקיפה/חטיפה של חברתה של היימנוט על ידי אותו גבר שנראה בתיעוד. אנחנו כרגע לומדים את התיק שהתנהל בימ"ר צפון במשך שנתיים. החקירה תועבר ליחב"ל, היחידה שמתמחה בפענוח פשעים חמורים".