סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי.די. ואנס, אמר הלילה (חמישי) כי הנשיא דונלד טראמפ "ישאיר את כל האפשרויות פתוחות" מול איראן, וייתכן שבסופו של דבר יבחר בפעולה צבאית אם המאמצים הדיפלומטיים ייכשלו.

בריאיון לעיתונאית מייגן קלי אמר ואנס כי טראמפ "הוא זה שיחליט בסופו של דבר כיצד נטפל בסיטואציה האיראנית, בדיוק כפי שהוא החליט לגבי מבצע 'פטיש חצות'".

ואנס הוסיף: "הנשיא אמר באופן עקבי - ב-2015, 2016, 2021, 2025 - שאסור לנו לאפשר לאנשים האלה להשיג נשק גרעיני. למה זה חשוב לאמריקה? קודם כול, איראן היא נותנת החסות הגדולה בעולם לטרור. אם לאיראנים יהיה נשק גרעיני, מי יקבל נשק גרעיני ביום שאחרי? הסעודים. ואז עוד מדינה במפרץ. וכך נקבל הפצה גרעינית בקנה מידה עולמי. האיום הגדול ביותר על ביטחון העולם הוא ריבוי מדינות עם נשק גרעיני. ולכן הנשיא אמר: איראן לא תשיג נשק גרעיני".

ואנס הדגיש: "איראן לא יכולה להשיג נשק גרעיני. זו המטרה המוצהרת של נשיא ארצות הברית. לפעמים אומרים שהנשיא לוחמני מדי, ולפעמים אומרים שהוא מדבר על דיפלומטיה ועל משא ומתן עם האיראנים, ושאסור לנהל משא ומתן אלא פשוט להפציץ".

בהסבירו את שיטת הפעולה של טראמפ אמר ואנס: "הנשיא ישאיר את כל האפשרויות פתוחות. הוא ידבר עם כולם. הוא ינסה להשיג מה שאפשר באמצעים לא־צבאיים. ואם הוא ירגיש שהאופציה הצבאית היא היחידה - הוא יבחר בה".