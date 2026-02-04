נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר הערב (שלישי) לכתבים כי ארצות הברית מנהלת כעת משא ומתן עם איראן, אך ציין כי בשלב זה אין באפשרותו לומר היכן יתקיימו השיחות.

"הם מנהלים מו"מ. הם רוצים לעשות משהו, ונראה אם משהו אכן יקרה", אמר טראמפ.

עוד הוסיף, כשהוא מתייחס לתקיפות האמריקניות נגד מתקני הגרעין של איראן בחודש יוני האחרון: "הייתה להם הזדמנות לעשות משהו לפני זמן מה, וזה לא הסתדר. ואז ביצענו את 'פטיש חצות'. אני לא חושב שהם רוצים שזה יקרה שוב. אבל הם רוצים לנהל מו"מ. אנחנו מנהלים איתם מו"מ כרגע, כן".

לשאלה היכן צפויה להתקיים הפגישה, השיב טראמפ: "אני לא יכול לומר לכם".

בתוך כך דיווח העיתון "וול סטריט ג'ורנל", שציטט כמה גורמים אמריקניים, כי טראמפ שקל לפרוש משיחות המשא ומתן עם איראן בעקבות ניסיונה לחטוף מכלית אמריקנית במצר הורמוז, והפלת הכטב"ם האיראני שהתקרב לנושאת המטוסים אברהם לינקולן בים הערבי.

עם זאת, לפי הדיווח, השיחות שנקבעו להמשך השבוע בין הצדדים עתידות להתקיים.

השליח האמריקני סטיב ויטקוף ושר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י היו אמורים להיפגש ביום שישי באיסטנבול, במטרה לדון באפשרות לחידוש הסכם הגרעין. עם זאת, דובר משרד החוץ האיראני מסר מוקדם יותר היום כי ההתייעצויות לגבי מיקום הפגישה טרם הסתיימו.

לפי דיווחים, איראן מבקשת להעביר את השיחות לעומאן במקום איסטנבול.