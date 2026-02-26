הרצוג בירך את אהבת השם גורדון דוברות בית הנשיא

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח היום (חמישי) עם המתאגרף הישראלי אהבת השם גורדון, בעקבות ניצחונו המרשים על יריבו הטורקי בזירה.

השיחה התקיימה על רקע אמירות אנטישמיות קשות שהופנו כלפי גורדון מצד היריב לקראת הקרב.

במהלך השיחה, הביע הנשיא את התרשמותו מהיכולת המקצועית ומהחוסן המנטלי שהפגין הספורטאי הצעיר.

"התלהבתי מאוד לראות את היכולת שלך", אמר הרצוג. "אתה מתאגרף נפלא. התפקוד שלך כספורטאי מרשים ביותר, ולצד זאת גם מעורר גאווה לאומית ישראלית".

הנשיא הדגיש כי הניצחון מעורר גאווה רבה בקרב הציבור בישראל ואיחל לגורדון הצלחה בהמשך הדרך ובתחרויות עולמיות נוספות, "כולנו גאים בך".

גורדון הודה לנשיא על התמיכה ושיתף בתחושותיו לאחר הקרב, שהפך מאירוע ספורטיבי לעניין בעל משמעות לאומית: "לרוב זה ענף ספורט שלא הרבה מכירים, ועכשיו כולם צופים בקרב ואני מקבל המון הודעות מכולם. בדרך כלל זה אני, המשפחה שלי והחברים שלי".

"עם מה שהיריב הטורקי דיבר ברשתות, זה פתאום נהיה הרבה יותר לאומי וכולם היו איתיי", סיפר לנשיא והוסיף כי התמיכה הציבורית הפכה את הניצחון ל"מתוק בטירוף".