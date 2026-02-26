סקר של סוכנות הידיעות "רויטרס" מעלה כי מרבית האמריקאים תומכים במדיניות של הנשיא טראמפ לגרש מהגרים לא חוקיים, אך מתנגדים לשיטות הפשיטה והגירוש האלימות נגד המהגרים.

על פי הסקר של "רויטרס" יחד עם מכון מחקרי דעת הקהל "איפסוס", 61 אחוזים מהנשאלים אמרו כי "הם תומכים בגירוש מהגרים בלתי חוקיים".

בין היתר תמכו בגירוש המהגרים הלא חוקיים 92 אחוזים מהמצביעים הרפובליקנים, וכן 35 אחוזים מהמצביעים הדמוקרטים. 63 אחוזים מהמצביעים הדמוקרטים אמרו כי אינם תומכים בגירוש מהגרים בלתי חוקיים, לעומת 7 אחוזים מהמצביעים הרפובליקנים.

עם זאת, מרבית האמריקאים אינם תומכים בטקטיקות הגירוש הכוחניות והאלימות בהן נוקט ממשל טראמפ.

60 אחוזים מהנשאלים הביעו התנגדות לפעילות סוכני ההגירה של הממשל. בין היתר התנגדו לכך 20 אחוזים מהמצביעים הרפובליקנים וכן 90 אחוזים מהמצביעים הדמוקרטים. בקרב המצביעים העצמאיים, 65 אחוזים מתנגדים לשיטות הגירוש הנוכחיות.

רוב מוחלט בקרב מצביעים היספנים, 72 אחוזים, וכן בקרב מצביעים שחורים, 74 אחוזים, הביעו התנגדות לשיטות הגירוש.

בחודשים האחרונים ירד אחוז התמיכה בטראמפ בקרב מצביעים שחורים והיספנים במספר אחוזים, בעקבות מדיניות הגירוש של מהגרים לא חוקיים.

63 אחוזים מהמצביעים הדמוקרטים טענו כי "יש לבטל לחלוטין את רשות ההגירה", לעומת 30 אחוזים שלא הסכימו לכך. הסקר כלל 4638 מבוגרים בארה"ב.