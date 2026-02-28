ערב פורים תשפ"ו 2026. גורם ישראלי בכיר אמר הערב (מוצאי שבת) כי לפי הנתונים שהתקבלו במערכת הביטחון המנהיג העליון עלי ח'אמנאי חוסל בלב טהרן.

מקורות ישראליים אמרו לרויטרס כי אותרה גופתו של חמינאי מבין ההריסות.

מוקדם יותר אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו בהצהרה מיוחדת ומוקלטת. "המלחמה הזו תביא לשלום אמיתי", הוא הוסיף כי הושמד המתחם של המנהיג העליון עלי חמינאי בלב טהרן. "רבים הסימנים שגם הרודן איננו".

על פי דיווחים נוספים שהתקבלו במהלך היום גם יועצו הקרוב של חמינאי, עלי שמחאני, שרק לאחרונה מונה על ידי נשיא איראן מסעוד פזכשיאן - למזכיר מועצת ההגנה העליונה - חוסל. במהלך מבצע "עם כלביא" הותקף ביתו של שמחאני, והוא אף הוא היה לכוד שלוש שעות תחת ההריסות - אך שרד את ניסיון החיסול.

בישראל מעריכים כי גם מפקד משמרות המהפכה האיראניים, גנרל מוחמד פאכפור, חוסל בתקיפות הבוקר עם פתיחת מבצע "שאגת הארי". פאכפור מונה לתפקיד לאחר חיסול המפקד הקודם - חוסיין סלאמי - בידי ישראל במבצע "עם כלביא".

נסיר זאדה שלפי ההערכות חוסל הבוקר כיהן כראש מטה חיל האוויר האיראני. הוא כיהן גם כמפקד חיל האוויר האיראני וסגן ראש המטה הכללי של הכוחות המזוינים של איראן.

בכיר נוסף שאולי חוסל במהלך התקיפות הבוקר בטהרן הוא רמטכ"ל צבא איראן עבד א-רחים מוסאווי. מוסאווי מונה לתפקיד ב-13 ביוני אשתקד, אחרי שקודמו חוסל במהלומת הפתיחה של "עם כלביא".

לפני שמונה לתפקיד הרמטכ"ל כיהן מוסאווי כמפקד צבא הרפובליקה האיסלאמית של איראן וכסגן הרמטכ"ל. שר המודיעין אסמאעיל חטיב שככל הנראה חוסל הוא מוסלמי שיעי. ב-9 בספטמבר 2022 הטילה ארצות הברית עיצומים על חטיב ועל משרד המודיעין באשמת מעורבות בפשעי סייבר.

מפקד חיל האוויר תומר בר בשיחה עם הטייסים לאחר מטס התקיפה הגדול ביותר בתולדות ישראל צילום: ערוץ 7

על פי הערכות בצה"ל, איראן שיגרה עד כה עשרות רבות של טילים בליסטיים לעבר ישראל - בין מאה ל-150 טילים על פני כעשר שעות. זאת, בנוסף לשיגור עשרות כטב"מים. השיגורים מאיראן החלו כשעתיים אחרי מכת הפתיחה של ישראל וארצות הברית.

חלק מהשיגורים יורטו בדרך באמצעות מערכות ההגנה של ארצות הברית שנפרסו במזרח התיכון - בסעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין וירדן - וגם באמצעות מטוסי קרב של בעלות ברית כמו בריטניה.

אחת מהמשימות המרכזיות של חיל האוויר ביממה האחרונה, מעבר לחיסול בכירים איראניים, הייתה לדכא ככל הניתן את היכולות של איראן לשגר טילים בליסטיים באמצעות תקיפת מאות משגרים. מטרה נוספת הייתה פגיעה במערכי ההגנה האווירית של איראן כדי לאפשר לישראל ולארצות הברית עליונות אווירית שנועדה לאפשר תקיפות נרחבות ואינטנסיביות נגד הרפובליקה האסלאמית.