מפקד זק"א בבית שמש, אברהם קאפ, מתאר את המראות הקשים מזירת פגיעת הטיל הקטלנית בבית שמש, ואומר כי מדובר באירוע שגם ותיקי מערך ההצלה מתקשים לעכל.

"כבר שנים רבות אני עושה את העבודה הזאת, ויצא לי לטפל בהרבה זירות אסון", אמר. "האירוע היום הוא אחד הקשים ביותר שנתקלתי בהם, גם מבחינת אופי האירוע וגם מבחינת מספר ההרוגים".

לדבריו, כלל מתנדבי זק"א שפעלו במקום יצאו מהזירה מוכי הלם. "יש לנו מערך מסודר של סיוע נפשי למתנדבים, וביתר שאת במצבי חירום. אני בדרך לארגן תגבורת מיוחדת, אבל קודם כל עוצר כדי לקחת נשימה ולהחזיר את עצמי לשפיות".

בין ההריסות של בית הכנסת שנמצא במקום, נמצא ספר תורה פגוע - הדבר היחיד שנותר מהמבנה. "הכל התפרק לחלוטין", תיאר. "אספתי את ספר התורה ואחסנתי אותו אצלי עד שנוכל לבדוק עם הגבאים אם ניתן להציל אותו או שיצטרכו לגנוז אותו".

בסיום קרא לציבור להקפיד על הנחיות פיקוד העורף, גם לאחר שחלק מהנפגעים שהו במרחב מוגן ובכל זאת נפגעו.

"אנחנו רואים בחוש פעם אחר פעם שהשהייה בממ"ד מצילה חיים - מרסיסים, מהדף, ולא פעם גם מפגיעות קשות כשהממ"ד סגור כראוי. מי שיכול היה להציל את עצמו ונשאר בטווח הסכנה מתוך זלזול בהוראות - לא יוכל לומר שעשה ככל שנדרש ממנו".