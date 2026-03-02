שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס הבוקר (שני) להסלמה בצפון והצהיר כי ארגון הטרור חיזבאללה ישלם מחיר כבד על הירי לעבר ישראל.

לדבריו, "ארגון הטרור חיזבאללה ישלם מחיר כבד על הירי לעבר ישראל, ונעים קאסם מזכ"ל החיזבאללה, שהחליט על הירי בלחץ איראן - הוא מעכשיו מטרה מסומנת לסיכול".

כ"ץ הוסיף, "מי שהולך בדרכו של חמינאי ימצא את עצמו במהרה יחד איתו במעמקי הגיהינום עם כלל מסוכלי ציר הרשע". עוד אמר השר, "לא נחזור לכללי הירי של לפני ה-7 באוקטובר ונגן על תושבי הצפון וכלל אזרחי מדינת ישראל במלוא העוצמה".

בהמשך ציין, "רה"מ בנימין נתניהו ואני הנחנו את צה"ל לפעול בעוצמה נגד החיזבאללה, תוך המשך ביצוע המטרה העיקרית: ריסוק והכרעת משטר הטרור האיראני וסיכול יכולותיו, במבצע שאגת הארי - כדי להסיר את האיומים מעל מדינת ישראל ולאפשר לאזרחי איראן להתקומם נגדו ולהפילו".

מוקדם יותר הלילה, כשעה לאחר חצות, הופעלו אזעקות בחיפה וסביבתה, וכן ביישובים הסמוכים לקו העימות בצפון, בשל שיגורים מלבנון.

שלוש רקטות נורו על ידי חיזבאללה לעבר ישראל, אחת מהן יורטה ושתיים נפלו בשטחים פתוחים. ממד"א נמסר כי לא אותרו נפגעים.

בחיזבאללה קיבלו אחריות לירי כטב"מים ורקטות לעבר שטח ישראל בעקבות חיסול המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, ובתגובה לתקיפות הישראליות. בארגון טענו כי ירו לעבר אתר צבאי מדרום לחיפה.

מדובר בפעם הראשונה שארגון הטרור חיזבאללה יורה לעבר ישראל מאז כניסת הפסקת האש לתוקף בנובמבר 2024.

בתגובה, חיל האוויר תקף משעות הבוקר כ-30 עיירות בדרום לבנון ובביירות. הלבנונים מדווחים על 31 הרוגים ו-150 פצועים.

במהלך הלילה הותקפו בכירים בחיזבאללה במרחב ביירות, וכן מחבל מרכזי של הארגון בדרום לבנון. בתקיפות חוסל על פי דיווחים ראש סיעת חיזבאללה בפרלמנט הלבנוני, מוחמד רעד, ששימש כסגן מנהיג הארגון.

ערוץ "אל-חדת'" הסעודי דיווח כי בישראל נערכים להרחבת המערכה בלבנון, ובין היתר נבחנת אפשרות לכניסה קרקעית.