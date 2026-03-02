המשטר האיסלאמי באיראן מטיל איפול רחב על רשת האינטרנט במדינה, בניסיון למנוע קשר בין התושבים לעולם החיצון ולסכל תיאום פעולות מחאה נגד השלטון.

אזרח איראני שהצליח להעביר מסר דרך הרשת החברתית איקס תיאר כי בערים טהראן וכראג', בכל פעם שנשמע פיצוץ, תושבים יוצאים לחלונות ולגגות, מריעים, שרים סיסמאות וחוגגים את הפגיעה בבסיסים צבאיים של המשטר.

לדבריו, מקומות כינוס דתיים ומסגדים משמשים בפועל כבסיסים של משמרות המהפכה, ובמוסאלה המרכזית בטהראן חונים כלי רכב המיועדים, לטענתו, לפעולות דיכוי מחאות.

במסר שפרסם פנה האזרח לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבקשה להמשיך את התקיפות נגד יעדי המשטר.

בנוסף העלה טענות חריפות נגד גורמים המזוהים כרפורמיסטים באיראן, והאשים אותם בהובלת הקו האידאולוגי נגד ישראל וארצות הברית.