תקיפת משאית שעליה משגרי טילים דובר צה"ל

חיל האוויר השלים הערב (שני) שלושה גלי תקיפה רחבים במערב איראן, במסגרת המאמצים לפגוע במערכי האש של משטר הטרור האיראני ולהעמיק את השליטה האווירית של צה"ל במרחב.

במסגרת התקיפות הוטלו מאות חימושים לעבר עשרות משגרי טילים, מערכות הגנה ומערכי אש נוספים שהיו בשימוש המשטר.

בצה"ל ציינו כי עד כה הושלמו עשרות תקיפות נגד מערך הטילים הבליסטיים ומערכות ההגנה של המשטר, במטרה לצמצם את הירי לעבר מדינת ישראל.

במקביל, חיל האוויר בהכוונת אגף המודיעין תקף עשרות מפקדות של משטר הטרור האיראני בלב טהרן.

בין היעדים שהותקפו: מפקדות ובסיסים של גופי ביטחון הפנים האחראיים לדיכוי המחאות נגד המשטר, יותר מעשר מפקדות של המיניסטריון האיראני - גוף המודיעין המרכזי של המשטר - וכן מפקדה של יחידת "כוח קדס". התקיפות כוונו למפקדות שבהן זוהתה פעילות של חיילי משטר.

לצד זאת נמשכו תקיפות נגד משגרי טילי קרקע-קרקע, אתרי ייצור אמצעי לחימה ויעדים נוספים של משמרות המהפכה.

בצה"ל הדגישו כי התקיפות מעמיקות את הפגיעה במשטר האיראני וכי ימשיכו לפעול להסרת כל איום ולשמירה על ביטחון אזרחי ישראל.