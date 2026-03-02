תיעוד שפורסם ברשתות החברתיות מציג טייסת אמריקנית שנחלצה ממטוס F-15 לאחר שיורטה בשוגג בשמי כווית - ופגשה זמן קצר לאחר הנחיתה תושב מקומי.

בסרטון נשמע האזרח הכוויתי שואל לשלומה של הטייסת ומבטיח לה, "אני אשמור עלייך, תודה שאת עוזרת לנו".

מוקדם יותר עדכן צבא ארצות הברית כי שלושה מטוסי F-15E אמריקניים, שפעלו במסגרת מבצע Epic Fury, הופלו מעל כווית בעקבות טעות בזיהוי.

בהודעת הצבא נמסר כי האירוע התרחש במהלך לחימה פעילה שכללה תקיפות ממטוסים איראניים, טילים בליסטיים ומל"טים. מטוסי הקרב הופלו בטעות על ידי מערכות ההגנה האווירית של כווית.

עוד נמסר כי כל ששת אנשי צוות האוויר חולצו בשלום ומצבם יציב. כווית הכירה בתקרית, ובארה"ב ציינו כי הם מודים לכוחות ההגנה הכוויתיים על מאמציהם ותמיכתם במבצע המתמשך.