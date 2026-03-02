ראש אמ"ן: נוסיף כל יום הישג לרשימה צילום: דובר צה"ל

ראש אגף המודיעין, האלוף שלומי בינדר, קיים היום (שני) הערכת מצב מיוחדת ב"בור" בקריה, יחד עם מפקדי וחיילי חטיבת המחקר.

בדברים שנשא, חשף האלוף פרטים דרמטיים על הדיוק המבצעי של מבצע "שאגת הארי" והעביר מסר חד וברור להנהגה האיראנית שנותרה: "אין מקום שלא נמצא אותם".

האלוף בינדר החמיא לאנשי המודיעין על היכולת להפוך מידע גולמי למבצעי חיסול כירורגיים בלב טהראן.

על ההישג המרכזי אמר: "אנחנו מצליחים לייצר הפתעה טקטית ואנחנו מגיעים בשעה לא צפויה ותופסים את האויבים שלנו בכינוסים שהם עושים, ומסכלים ב-40 שניות יותר מ-40 מהאנשים הכי חשובים באיראן, ולא סיימנו".

הוא הדגיש כי רשימת המטרות רחוקה מלהסתיים: "אתם צריכים להמשיך ולהציב את היעדים האלה ולסמן אותם. רק הלילה הבאנו עוד הישג כזה, ואנחנו מתכוונים כל יום להוסיף לרשימה".

בהמשך דבריו הדגיש: "אנחנו עובדים שכם אל שכם עם חיל האוויר, ובכלל בשנתיים האחרונות של המלחמה, אני חושב שאנחנו מעבירים מסר מאוד ברור לאויבים שלנו - שאין מקום שלא נמצא אותם".

"מי שבוחר לעסוק בדברים האלה נגד מדינת ישראל, נגד אזרחי מדינת ישראל, נגד העתיד שלנו פה, אנחנו נמצא אותו, ונחסל אותו. יש לכם במה להיות גאים", סיכם.