כיפת ברזל ביירוט כטב"מ בשמי הצפון רוני אגוזי אברמן/TPS

רקטה שנורתה מלבנון פגעה הבוקר (שלישי) פגיעה ישירה בבית מגורים במושב כפר יובל שבאצבע הגליל.

כוחות הצלה וכיבוי אש שהוזעקו למקום מדווחים על הרס רב למבנה.

ארבעת מבני הבית ששהו במרחב מוגן נמצאו בהכרה מלאה. הם סובלים מחרדה ואחד מהם מפגיעת רסיסי זכוכית. הארבעה קיבלו טיפול רפואי ראשוני בזירה.

כוחות החירום ממשיכים לפעול במקום לבדיקת הנזק ולשלילת סיכונים נוספים.

במקביל, צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל. נמסר כי מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. "הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים".

מוקדם יותר הבוקר הופעלו אזעקות במספר מרחבים ברחבי הארץ בשל חשד לחדירת כלי טיס בלתי מאויש. ההתרעות נשמעו בין היתר בירושלים, ביישובי השומרון, באזור ירקון ובשפלת יהודה.

בירושלים הופעלו אזעקות באזורי עטרות, כפר עקב, מזרח, מערב, מרכז, צפון ודרום העיר, וכן במבשרת ציון, גבעון החדשה, גבעת זאב, בית זית, מוצא עילית ופנימיית עין כרם. במקביל נשמעו התרעות באזורי התעשייה שער בנימין וביישובים רבים בשומרון.

לאחר מכן התרחבו ההתרעות ליישובים נוספים באזור ירקון, השומרון ושפלת יהודה, ובהם חשמונאים, שילת, נאות קדומים וקריית יערים. בהמשך, הופעלו אזעקות גם ביישובי השפלה, לטרון, לוד, שוהם ואזורים נוספים.

מאוחר יותר עדכן דובר צה"ל כי "בהמשך להתרעות שהופעלו במספר מרחבים במרכז הארץ על חדירת כלי טיס עוין, מדובר בזיהוי שווא".