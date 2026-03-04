צבא סרי לנקה הודיע היום (רביעי) כי הפריגטה האיראנית IRIS Dena הותקפה על ידי צוללת מול חופי מדינת האי, אירוע שהוביל ללפחות 101 נעדרים ו-78 פצועים מתוך צוות של 180 איש.

הספינה שהותקפה היא פריגטה מסדרת "מוג'" השייכת לצי הדרומי של צבא איראן.

על פי הדיווחים, הספינה שיגרה קריאה לעזרה מאזור הסמוך למים הטריטוריאליים של סרי לנקה לאחר שספגה פגיעה קשה, ככל הנראה צוללת.

חיל הים של סרי לנקה שיגר כוחות הצלה שפינו עשרות פצועים לבתי חולים מקומיים. מאמצי החיפוש אחר 101 הנעדרים נמשכים בנתיבי השיט הסמוכים.

התקרית מגיעה לאחר מספר ימים של תקיפות אמריקניות אינטנסיביות נגד כלי שיט איראניים, כחלק מהמבצע האמריקני באיראן "זעם עצום".