השיחה עם הטייס דובר צה"ל

מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, שוחח היום (רביעי) עם טייס מטוס האדיר (F-35I) שהפיל לראשונה מטוס קרב איראני מעל שמי טהרן.

ההפלה התרחשה הבוקר, כאשר מטוס אדיר של חיל האוויר הישראלי הפיל מטוס קרב איראני מדגם YAK-130 מעל הבירה האיראנית.

בשיחה אמר בר לטייס, "ההפלה ההיסטורית מעל שמי טהרן היא ביטוי לעוצמתו של חיל האוויר ולנחישות האישית שלך. קיבלת יסודות טובים אני רואה, חתרת למגע עם כל שאר טייסי המבנה. אני ממש גאה בכולכם".

עוד הוסיף, "המלחמה נמשכת, תחזרו בשלום, תנוחו קצת, המשימה הבאה כבר מחכה לכם".

לפי צה"ל, מדובר באירוע חסר תקדים המהווה את ההפלה הראשונה בעולם של מטוס קרב מאויש על ידי מטוס F-35. עד כה רשם המטוס הפלות של כטב"מים וטילי שיוט בלבד.

בפעם האחרונה שבה הפיל חיל האוויר מטוס קרב של מדינת אויב הייתה ב-24 בנובמבר 1985, במהלך קרב אוויר מעל לבנון, אז הפיל מטוס F-15 “בז" ישראלי שני מטוסי MiG-23 סוריים.