ישראל חיסלה את רחמאן מקדם, ראש אגף המבצעים המיוחדים של משמרות המהפכה.

מקדם עמד מאחורי ניסיון ההתנקשות בדונלד טראמפ ערב הבחירות לנשיאות ארצות הברית בשנת 2024. טראמפ עודכן בשעות האחרונות על החיסול בידי ישראל.

ניסיון ההתנקשות בדונלד טראמפ התרחש ב-13 ביולי 2024, סמוך לעיר באטלר שבפנסילבניה, במהלך עצרת בחירות לקראת הבחירות לנשיאות. טראמפ נפצע קל מהירי, דימם מאוזנו הימנית וחולץ מהמקום במצב קל.

בתוך כך, חיל האוויר, בהכוונת אגף המודיעין, השלים אתמול גל תקיפות נוסף לעבר מפקדות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן. המבצע הממוקד נועד לפגוע במוקדי הכוח והשליטה המרכזיים של המשטר בלב הבירה האיראנית.

במסגרת התקיפות, מטוסי חיל האוויר הטילו חימושים רבים לעבר עשרות מפקדות של ה"בסיג'" ושל ביטחון הפנים הכפופים למשטר הטרור האיראני.

בצה"ל מבהירים כי "המפקדות שהותקפו שימשו את משטר הטרור האיראני לשימור יציבותו ושליטתו ברחבי איראן תוך גיבוש תמונת המצב המבצעית".

בנוסף לפגיעה במנגנוני הפנים, הותקפו יעדים צבאיים אסטרטגיים ובהם אגף האספקה והלוגיסטיקה של חיל היבשה השייך למשטר, לצד משגרי טילים ומערכות הגנה אווירית. התקיפות הללו מהוות פגיעה ישירה ביכולת המשטר לנהל את המערכה הצבאית ולשנע כוחות וציוד.

מדובר צה"ל נמסר כי הצבא נחוש להמשיך בפעולותיו ההתקפיות בעומק המדינה: "צה"ל ימשיך להעמיק את הפגיעה בתשתיותיו של משטר הטרור האיראני".