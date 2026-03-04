דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, פרסם היום (רביעי) אזהרה דחופה ויוצאת דופן לכלל תושבי דרום לבנון.

בהודעה קורא צה"ל לאזרחים לפנות את בתיהם באופן מיידי ולנוע צפונה אל מעבר לנהר הליטני. האזהרה מבהירה כי כל מי שיישאר בקרבת מתקני חיזבאללה או ינוע דרומה - מעמיד את חייו בסכנה ממשית.

בהודעה נכתב, "פעילות הטרור של חיזבאללה מאלצת את צה"ל לפעול נגדו בכוח. צה"ל לא מתכוון לפגוע בך".

עוד צוין, "למען ביטחונכם, עליכם לפנות את בתיכם מיד. כל מי שנמצא ליד אנשי חיזבאללה, מתקנים או אמצעי לחימה מעמיד את חייו בסכנה".

עוד נמסר כי "כל בית המשמש את חיזבאללה למטרות צבאיות עלול להיות חשוף למטרות". אדרעי הדגיש, "לתושבי דרום לבנון, יש להגיע מיד לצפון נהר הליטני. כדי להבטיח את שלומך, עליך לפנות את בתיך מיד ולעבור צפונה מעבר לנהר הליטני".

בסיום האזהרה נכתב, "היזהר, כל תנועה דרומה עלולה לסכן את חייך".