אוגדה 146 חוזרת לגבול הלבנון המערבי דובר צה"ל

עוצבת "המפץ" (אוגדה 146) חוזרת הבוקר (רביעי) לקו המערבי של גבול לבנון, כחלק ממהלך נרחב לעיבוי ההגנה בעיצומו של מבצע "שאגת הארי".

מדובר בחזרתה של אוגדת המילואים הגדולה ביותר לגזרה, לאחר שסיימה משימת הגנה ותמרון ממושכת בלבנון בחודש מאי האחרון.

הפעלה מחודשת של כוחות המילואים נועדה לייצר מעטפת הגנה עצימה בנקודות המערביות, בזמן שכוחות אוגדה 91 ממשיכים בפעילות ה"הגנה הקדמית" בתוך שטח דרום לבנון.

במהלך הלילה תקף צה"ל מהאוויר ובארטילריה מפקדות, מבנים, תשתיות טרור ומחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון.

בנוסף, בתוך פחות משעה וחצי תקף צה"ל והשמיד את המשגר שממנו בוצעו השיגורים לעבר חיפה והמרכז.

חיל האוויר תקף גם מפקדות של חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון. על פי צה"ל, עד כה הותקפו יותר מ-250 מטרות בלבנון, למעלה מ-100 מהן במהלך היממה האחרונה, ובהן מחבלים בכירים, פעילי "כוח רדואן", משגרים, מפקדות ומחסני אמצעי לחימה.

ברקע התקיפות דווח כי כ-300 אלף תושבים פונו מדרום לבנון, לצד הודעות פינוי נוספות שפרסם צה"ל לכפרים באזור. בצה"ל מציינים כי המהלך מפעיל לחץ על חיזבאללה בקרב בסיס התמיכה שלו.