הממשלה אישרה היום (רביעי) את מבצע "כנפי ארי" להשבתם ארצה של הישראלים התקועים בחו"ל.

במסגרת ההחלטה הוקצו חמישה מיליון שקלים על ידי משרד התחבורה לטובת מימון המבצע.

בהתאם להחלטה, תוקם ועדת היגוי שתגבש קריטריונים לטיפול בבקשות של ישראלים שמוצע לתת קדימות לחזרתם. בראש הוועדה יעמוד נציג מזכיר הממשלה.

חברי ועדת ההיגוי יהיו מנכ"לי משרדי התחבורה, החוץ והתיירות, וכן יו"ר רשות החירום הלאומית ומנהל רשות האוכלוסין וההגירה.

רשות שדות התעופה תפעל להרחבת שעות הפעילות במעברי הגבול היבשתיים, ומשרד התחבורה יפעל להרחבת אפשרויות ההגעה לישראל דרך הים. את המבצע יוביל משל"ט שיוקם במפקדת אלון של פיקוד העורף, ולצורך כך יוקצו עד 150 חיילים.

במקביל פרסמה דוברות רשות שדות התעופה נתוני כניסה ויציאה במעברי הגבול היבשתיים במהלך מבצע "שאגת הארי". במעבר בגין (טאבה) נכנסו לישראל 5,739 נוסעים ויצאו 9,180.

במעבר רבין (ערבה) נכנסו 2,863 נוסעים ויצאו 3,147, ובמעבר נהר הירדן נכנסו 772 נוסעים ויצאו 2,574. בסך הכול נכנסו לישראל כ-10,000 נוסעים דרך שלושת המעברים ויצאו כ-15,000 נוסעים.

ברשות שדות התעופה ציינו כי הם ממשיכים לפעול בתיאום עם גורמי הביטחון והגורמים הרלוונטיים בצד הישראלי, כדי לאפשר מעבר מהיר ככל הניתן במעברי הגבול.