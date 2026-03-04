זירת התאונה במהלך האזעקה תיעוד מבצעי מד"א

תאונת דרכים אירעה בצהריים (רביעי) במהלך האזעקות שהופעלו בעקבות שיגורים מאיראן ומלבנון.

התאונה התרחשה בין מספר כלי רכב בכביש 6, סמוך למנהרת חדיד.

חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי בזירה ופינו לבית החולים שמיר-אסף הרופא שני פצועים. בהם אישה בת 39 במצב קשה עם חבלה רב-מערכתית וגבר כבן 30 במצב בינוני עם חבלות בגפיים. שני פצועים נוספים טופלו במקום ולא נזקקו לפינוי.

פראמדיקים במד"א אור כהן ויששכר וויס סיפרו, "זירת התאונה התפרשה לאורך הכביש. הבחנו באישה בת 39 כשהיא לכודה וסובלת מחבלה רב מערכתית קשה, מיד התחלנו להעניק לה טיפול רפואי במקביל לפעולות החילוץ, בנוסף אליה טיפלנו בגבר כבן 30 שסבל מחבלות בגפיים התחתונות, עוברי אורח שהיו במקום סיפרו לנו שהתאונה קרתה בזמן האזעקות".

הם הוסיפו: "הענקנו לשניהם טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים חבישות וקיבועים ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם מוגדר יציב. צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה העניקו טיפול רפואי ל-2 פצועים שלא נזקקו לפינוי לבית החולים".