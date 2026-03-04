הושמד משגר טעון של משטר הטרור האיראני במערב איראן צילום: דובר צה"ל

מפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר, פרסם מכתב לפקודיו לאחר מאות גיחות שביצעו מטוסים באיראן מתחילת מבצע "שאגת הארי".

"אנו ממשיכים לפגוע במערכי האש, בתשתיות וביכולות האסטרטגיות של האויב, במטרה לצמצם את מטחי הטילים והכטב"מים, לשבש את שיגוריהם אל עורף מדינת ישראל ולהגן על אזרחינו".

הוא חשף כי "לוחמי היחידות המיוחדות של חיל האוויר מבצעים בימים אלה משימות יוצאות דופן אשר יכולות להצית את הדימיון".

נזכיר כי היום הפיל מטוס F-35I "אדיר" מטוס קרב איראני מדגם YAK-130 בשמי טהרן - הישג היסטורי ראשון מסוגו בעולם בו מטוס חמקן הפיל כלי טיס מאויש בקרב אוויר.

⁠מערך ה-"אדיר" מציין השנה עשור לשירות מבצעי בישראל, שהייתה המדינה הראשונה ששילבה תלייה של חימוש חיצוני על כנפי ה-F-35I, מה שהגדיל משמעותית את יכולת הנשיאה הכוללת פנימית וחיצונית. בשנת 2021 ביצע חיל האוויר לראשונה בעולם בעזרת ה-F35I הפלה של כטב"ם איראני.