מאחורי רצף התקיפות של חיל האוויר בלב איראן עומדים גם אנשי צוות הקרקע - ובהם טכנאי הדת"ק החרדים, הפועלים סביב השעון כדי להבטיח את המשך פעילות המטוסים.

חיילי היחידה אחראים על תדלוק המטוסים, חימושם, הוצאתם למשימה וקבלתם עם שובם לבסיס - פעילות שמתבצעת 24 שעות ביממה כחלק מהמאמץ המבצעי.

הטכנאים משרתים במסגרת תוכנית "לשם שמיים", שנועדה לאפשר לצעירים חרדים להשתלב בשירות משמעותי בחיל האוויר תוך שמירה על אורח החיים החרדי.

מפקד הדת"ק החרדי בטייסת 109, רב סמל מתקדם ד', התייחס לפעילות ואמר, "אנו פועלים ככל שנדרש כדי להבטיח את כשירות המטוסים, את בטיחות הטייסים ואת מוכנות המטוסים למטס הבא".

עוד הוסיף: "אנו מבינים היטב את חשיבות עבודתנו ואת תרומתנו להצלחת המשימה - להבטיח שכל מטוס יבצע את משימתו וישוב בשלום".

טכנאי הדת"ק החרדי צילום: דובר צה"ל