שירות בתי הסוהר החל בימים האחרונים לקדם היערכות מעשית ליישום חוק עונש מוות למחבלים, שאושר לאחרונה בקריאה ראשונה בכנסת.

על פי פרטים שפורסמו בחדשות 13, במסגרת ההיערכות נבנה מתווה לוגיסטי וארגוני שכולל הקמת מתחם מבודד לביצוע גזר הדין, המכונה במערכת שב"ס "הגרין מייל הישראלי" - בדומה לשמו של האגף בסרט המפורסם העוסק בנידונים למוות בכלא בארה"ב.

המתחם ישמש לביצוע עונש מוות באמצעות תלייה, ויבוצע על ידי שלושה סוהרים שיילחצו בו זמנית על כפתור ההפעלה.

הצוותים המיועדים יורכבו על בסיס התנדבותי בלבד, והסוהרים יעברו הכשרה ייעודית לטיפול במעמד הרגיש.

עוד נמסר כי הוצאה להורג תבוצע תוך 90 יום ממועד ההחלטה הסופית. בשלב הראשון, ההליך צפוי לחול על מחבלי כוח הנוח'בה של חמאס שהיו מעורבים בטבח ב-7 באוקטובר, ובהמשך גם על מחבלים שיורשעו בפיגועים חמורים ביהודה ושומרון.

במסגרת ההיערכות, צפויה משלחת של שב"ס לצאת למדינה במזרח אסיה כדי ללמוד מקרוב את ההיבטים המשפטיים, הארגוניים והאתיים של יישום עונש מוות, במקומות שבהם הוא נהוג באופן מוסדר.