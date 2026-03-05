פורים אמנם מאחורינו, אך יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, חבר הכנסת בועז ביסמוט, נזכר בשיחה עם ערוץ 7 בביקור יוצא דופן שערך באיראן לפני למעלה מעשור - ביקור שבמהלכו הגיע עד לקבר מרדכי ואסתר.

הביקור התרחש ב"ימי העיתונות העליזים", כהגדרתו, הרבה לפני כניסתו לפוליטיקה. ביסמוט הצטרף למשלחת של הימין הקיצוני הצרפתי, מה שאפשר לו לקבל אשרת כניסה לאיראן. "זו הייתה הזדמנות נהדרת לקבל ויזה ולחזור לאיראן. זה לא היה הביקור הראשון שלי שם", סיפר.

לדבריו, המשטר האיראני ביקש להציג בפני האורחים תמונה חיובית של יחסו למיעוטים במדינה. "כדי לעשות יחסי ציבור למשטר האפל הזה של הרפובליקה האיסלאמית, המקומיים רצו להציג איך הם מתנהגים יפה למיעוטים שלהם. הביאו אותנו לעיר אאמדאן, זו שושן הבירה, שעתיים נסיעה באוטובוס מטהרן".

לדבריו, הכניסה לעיר הייתה מפתיעה. "הגעתי לשם בהתרגשות רבה. רואים ילד וילדה פרסים מצחצחים שיניים, ילד וילדה פרסים עוזרים לעיוור לחצות את הכביש, ילד וילדה פרסים קוראים בקוראן וילד וילדה פרסים שורפים את דגל ישראל. זו הכניסה לשושן הבירה".

בעיר עצמה הגיעו חברי המשלחת לבית הכנסת המקומי. "מה שצד את עיני בבית הכנסת זו התקרה עם מגן דוד גדול. לראות ברפובליקה האיסלאמית את המגן דוד הגדול מתנוסס זה מאוד מרגש, ואז לקחו אותנו לראות את הקבר של מרדכי ואסתר".

בבית הכנסת שמעו חברי המשלחת הרצאה ולאחריה נכנס לבית הכנסת גבאי בית הכנסת כשבידו קופת צדקה. ביסמוט משחזר כיצד הגבאי עבר בין האורחים ואיש לא הכניס ולו מטבע אחד לתוך הקופה. "בערב הגיע אליי פייר טאצ'ו, אדם מקסים שלא השתייך לקבוצה, מי שנשארנו ביחסים טובים עד שהוא הלך לעולמו, הוא הגיע אליי ואמר לי 'לורוו, אתה יהודי'. ידעתי שממש לא כדאי שיחשבו כך כשאני באיראן. אמרתי לו 'איך הגעת לשטות הזו? מה לי וליהדות?', ואז הוא אמר לי 'רק יהודי ישים מאה דולר בקופה'. חשבתי שאף אחד לא רואה, עשיתי את זה בהיחבא, אבל הוא קלט...".

לדבריו, שנים לאחר מכן סיפר את סיפור הביקור בבית הכנסת שבו הוא מתפלל בתל אביב, "משכן כהנים". במהלך הסיפור קם אחד המתפללים המבוגרים וחיבק אותו - והתברר כי גדל בקהילה היהודית בהמדאן והתפלל בילדותו באותו בית כנסת.

לאחר מכן הובלו האורחים אל קברי מרדכי ואסתר, הנמצאים סמוך לבית הכנסת. לדבריו מדובר בקברים צנועים, הממוקמים זה לצד זה. "ובעזרת ה' כשהמשטר הזה ייפול בזכות אזרחי איראן ומתנגדי המשטר האיראני, ישראלים יגיעו לשם ויתרגשו בדיוק כמוני".

לדבריו, לאחר ביקורים בקברי יהודים קדמונים במדינות מוסלמיות שונות, ובהן איראן, עיראק ותימן, ניתן לסכם זאת במשפט אחד: "כמה צניעות וכמה קדושה".

בסיום התייחס גם לחג הפורים השנה, שנחגג בצל המלחמה. לבנו דוד, שחגג לאחרונה בר מצווה, אמר: "לא חגגתם את פורים - אלא חוויתם אותו. השנה קראנו את המגילה והרגשתי שאנחנו בתוך המגילה".