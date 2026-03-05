ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, הודיע בצהריים (חמישי) על שורה של צעדים דרמטיים לניתוק הקשר עם איראן וריסון חיזבאללה.

אזרחים איראנים לא יוכלו עוד להיכנס ללבנון בחופשיות. מעתה תידרש אשרת שהייה (ויזה) מראש, צעד שנועד לקטוע את זרם היועצים והפעילים האיראנים למדינה.

סלאם הורה לאסור כל פעילות של אנשי משמרות המהפכה על אדמת לבנון. שר ההסברה הלבנוני הבהיר כי כל איש משמרות המהפכה שיימצא במדינה - ייעצר ויגורש.

בנאום חסר תקדים תקף סלאם את הארגון שגרר את המדינה ל"הרפתקאות המשרתות אינטרסים זרים" וציין כי לבנון יכלה להסתדר ללא המלחמה הזו.

מוקדם יותר פרסם צה"ל הודעת פינוי לתושבי רובע הדאחיה שבביירות וקרא להם לעזוב את בתיהם באופן מיידי.

בהודעה שפרסם דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, נכתב: "הודעה דחופה לתושבי הדאחיה בביירות - הצילו את חייכם והתפנו מבתיכם מיד".

על פי ההודעה, תושבי השכונות ברג' אלבראג'נה ואלחדת' נדרשים לנוע מזרחה לכיוון אזור הר הלבנון דרך כביש ביירות-דמשק.

לתושבי השכונות חארת חריכ ואלשיאח הונחה הוראה לנוע צפונה לכיוון טריפולי דרך כביש ביירות-טריפולי, וכן מזרחה לכיוון הר הלבנון דרך כביש אלמתן המהיר.

בצה"ל הדגישו כי חל איסור לנוע דרומה, והזהירו כי תנועה לכיוון זה עלולה לסכן את חיי התושבים.