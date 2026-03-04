שני לוחמי צה"ל מחטיבה 401 נפצעו מוקדם יותר היום (רביעי) באורח בינוני כתוצאה מירי נ"ט לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב דרום לבנון.

הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

בצה"ל ציינו כי בימים האחרונים החל מהלך להגנה קדמית, ליצירת שכבת הגנה נוספת, במטרה להסיר איומים כלפי תושבי הצפון.

עוד נמסר כי כוחות צה"ל ימשיכו לפעול בהגנה קדמית חזקה ונמצאים בהיערכות לכל השתנות במרחב.

מוקדם יותר הבוקר עדכן צה"ל כי עוצבת "המפץ" (אוגדה 146) חזרה לקו המערבי של גבול לבנון, כחלק ממהלך נרחב לעיבוי ההגנה בעיצומו של מבצע "שאגת הארי".

מדובר בחזרתה של אוגדת המילואים הגדולה ביותר לגזרה, לאחר שסיימה משימת הגנה ותמרון ממושכת בלבנון בחודש מאי האחרון.

הפעלה מחודשת של כוחות המילואים נועדה לייצר מעטפת הגנה עצימה בנקודות המערביות, בזמן שכוחות אוגדה 91 ממשיכים בפעילות ה"הגנה הקדמית" בתוך שטח דרום לבנון.