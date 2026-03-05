בערוץ 14 הביעו זעם לאחר ששר הביטחון ישראל כ"ץ איחר לראיון שתואם עם מגישת הערוץ מגי טביבי, בעקבות ראיון שהתארך בחדשות 12.

על פי דיווח של העיתונאי רן בוקר, כ"ץ התעכב בראיון לחדשות 12 במשך כשעה מעבר למתוכנן, מה שגרם לעיכוב משמעותי בקיום הראיון עם כתבת ערוץ 14.

בעקבות העיכוב, טביבי לא המתינה לשר הביטחון ועזבה את המקום.

בערוץ 14 פרסמו הודעה חריפה בעקבות האירוע. "צר לנו ששר הביטחון מעדיף ערוץ שמכפיש ומעליל עלילות דם על לוחמי צה"ל", נמסר מהערוץ.

עוד הוסיפו: "הוא העניק לאותו ערוץ ריאיון של כשעתיים במקום 20 דקות, כפי שתואם עם ערוצים אחרים".

בערוץ המשיכו בביקורת כלפי שר הביטחון והוסיפו: "אנו בטוחים כי השעתיים הללו הספיקו לשר לדאוג להתנצלות כלפי לוחמי כוח מאה".

עוד הוסיפו בציניות כי ייתכן שבמהלך הראיון הארוך הספיק השר גם להבהיר לאנשי חדשות 12 כי "שיתוף הפעולה עם ההדלפה על התקיפה באיראן, סיכנה את טייסנו בשבת האחרונה".