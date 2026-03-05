ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פרסם פוסט חריף שבו תקף את הממשלה וטען כי היא מקדמת חוקים פוליטיים בזמן מלחמה, מהלך שלדבריו גורם לפילוג בתוך החברה הישראלית.

לדבריו, במשך שישה ימים בחר לשתוק "למען הממלכתיות", אך החליט להגיב לאחר שראה כי הממשלה מתכוונת לקדם שורה של חוקים במחלוקת, ובראשם חוק הגיוס.

"ממשלה שנלחמת נגד חצי מהעם שלה בזמן מלחמה חיצונית, לא ראויה להנהיג את ישראל ביום שאחרי", כתב.

בנט ציין כי מאז תחילת המערכה, לדבריו, רוב הציבור והמערכת הפוליטית התייצבו מאחורי הממשלה וצה"ל, וכי גם ראשי מפלגות האופוזיציה הביעו תמיכה בפעילות הצבאית.

לדבריו, גורמים באופוזיציה פעלו גם בזירה הבינלאומית כדי להגן על פעולות צה"ל ועל מדינת ישראל. "רובנו גם יצאנו לתקשורת הבינלאומית. נלחמנו שם להגן על פעולת צה"ל ועל ממשלת ישראל ועל ראש הממשלה נתניהו. גם היום עשיתי זאת. זה מובן מאליו, כי אנחנו פטריוטים".

עם זאת, בנט האשים את הממשלה כי במקביל למערכה מול איראן, מתנהלת מתקפה פוליטית פנימית נגד מתנגדיה, "כולנו הנחנו את הפוליטיקה בצד. כולנו, חוץ מהממשלה ושלוחותיה. זרועות הממשלה בתקשורת וברשתות פתחו במתקפת קמפיין ארסית, לא נגד איראן, אלא נגד חצי מעם ישראל. החצי שלא הצביע עבורה ולא תומך בה".

הוא פירט: "החלו מתקפות מאורגנות נגד לפיד, יאיר גולן, אייזנקוט, ליברמן, 'הסמולנים', ובקיצור נגד כל מי שמייצג את חצי העם שמתנגד לממשלה הזו. בערוץ המרכזי של הממשלה חגגו את היתרון הפוליטי העצום ש'הגוש האמוני' ירוויח מהמערכה, וכמה גוש האופוזיציה יוכה, כאילו שהם האויב ולא ח'מנאי. מיד החלה מתקפת ציוצים נגד כל מי שהעז לא לשבח מספיק את נתניהו על המערכה באיראן. בדיחות נגד לפיד, שליפת ציטוט ישן של אייזנקוט, וכרגיל תקיפה של 'השמאלנים'".

עוד הוסיף כי "הרי בין הטייסים הגיבורים יש גם לא מעט שמתנגדים בכל מאודם להתנהלות הממשלה וגם הפגינו נגדה בזמנו, לצד כאלה שמאד תומכים בממשלה. כך גם במוסד, ב-8200, בצוותי הקרקע, ב100,000 אנשי המילואים החי"רניקים, וביחידות השדה שנקראו שוב לדגל".

בנט טען כי בין החוקים שמקודמים כעת נמצאים "שלל חוקים שנמצאים בלב המחלוקת הפוליטית בישראל, עכשיו בשיא המלחמה: חוק השתמטות, ועדת חקירה פוליטית, חוק השידורים, ופיצול תפקיד היועמ"שית. אמנם הדיונים על חלק מהחוקים האלה נדחו מעט, אך הם עדיין על השולחן, ומפלגים את העם".

הוא המשיך ותקף: "כך היה גם בבוקר הנורא של השבעה באוקטובר - כל העם, מימין ומשמאל, הניח את הפוליטיקה בצד ופעל בשביל ישראל. וגם אז, כבר באותו הבוקר, אותן זרועות של מכונת הרעל כבר התחילו לפזר את שקר 'הבגידה מבפנים' שהצליח להרעיל חלק עצום בעם שמאמין בו עד היום, ומעליל עלילות דם על השב"כ, צה"ל, 'השמאל' וכל מי שלא מסכים עם הממשלה. ככה לא מתנהג מי שאוהב את המדינה".

הוא תהה: "האם במלחמת ששת הימים מפא"י דרשה שכל אחד יצהיר 'אשכול המלך' לפני שהוא עולה להתראיין? האם במבצע אנטבה יצחק רבין שלח אנשים לתדרך שראשי הליכוד הם כולם סמרטוטים? האם במהלך 'חומת מגן' ניסו להעביר חוקים מטורללים שקורעים את המדינה לגזרים?

"למהלכים כעת באיראן ובלבנון יש פוטנציאל היסטורי לעתיד מדינת ישראל. עד עכשיו החלטות הממשלה במבצע היו טובות ונכונות, והן זוכות לגיבוי מלא של העם, וגם שלי. אבל המלחמה הפנימית שממשלת נתניהו פתחה נגד חצי מהעם היא נבזית ובלתי נסלחת. מטרתם לנצל את המלחמה כדי למעוך כליל את חצי העם שלא תומך בהם, ולהפוך אותו ללא לגיטימי. בזמן שכולנו נלחמים באויב החיצוני, הממשלה מסמנת חצי מבני עמנו כאויבים מבפנים".

בנט הדגיש כי למרות הביקורת, הוא ממשיך לתמוך בפעולות הצבאיות. "אמשיך לגבות את המערכה הזאת בלב שלם, ובעזרת השם ננצח את איראן ואת חיזבאללה".

לדבריו, לאחר סיום המערכה יהיה צורך בשינוי הנהגה. "אחר כך נעשה את התיקון הגדול, נחליף את ההנהגה המפלגת הזו שלא ראויה לעם ישראל, ונבנה ביחד את המדינה מחדש".