ירי כוחותינו לעבר מטרות חיזבאללה בלבנון TPS

צה"ל מעדכן הבוקר (שישי) על השלמת גל תקיפות נרחב ועוצמתי בלב הדאחייה בביירות.

חיל האוויר, בסיוע מודיעין מדויק של אמ"ן ושב"כ, השמיד עשרה מבנים רבי-קומות ומפקדות טרור של חיזבאללה, במה שמסתמן כאחד הלילות האינטנסיביים ביותר בלבנון מאז תחילת המערכה.

במסגרת התקיפות הותקפה המפקדה של המועצה המבצעת, וכן מחסן שבו אוחסנו כלי טיס בלתי מאוישים שבהם משתמש חיזבאללה בהתקפות לעבר מדינת ישראל.

עוד נמסר כי המפקדות שהותקפו יועדו לשמש את ארגון הטרור חיזבאללה לקידום מתווי טרור שונים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

במערכת הביטחון מעריכים כי ביממה האחרונה התפנו עשרות אלפי אזרחים מאזור הדאחייה בביירות, לצד יותר מ-420 אלף לבנונים שהתפנו מדרום לבנון עד כה.

מצה"ל נמסר כי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הסיכוי לפגיעה באזרחים, ובהם אזהרות מקדימות, שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.

עוד הוסיפו כי הצבא ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה, שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.