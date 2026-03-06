לקראת חג הפורים השנה נשמעו קריאות מצד רבנים להימנע משתייה מופרזת, על רקע המלחמה והאזעקות.

הקריאות הדגישו את הצורך לשמור על אחריות וערנות כדי לאפשר הגעה מהירה למרחבים מוגנים במקרה של התרעה.

לאחר החג ציינו בקהילות שונות כי הורגשה ירידה בתופעות של שכרות, והדבר יוחס בין היתר לקריאות הרבנים ולמודעות שנוצרה סביב המצב הביטחוני.

רב היישוב עתניאל, הרב רא"ם הכהן, פרסם לפני החג הודעה לתושבים ובה קרא להגביל את השתייה במהלך החג.

בדבריו כתב, "השנה בגלל האזעקות יש לאסור שכרות. צריך שכל אחד ישלוט בעצמו ויוכל להגיע למרחב המוגן בבטחה. לכן צריך רק לשתות כמות שלא פוגעת בחושים ומאפשרת אחריות בהגעת כולם למרחבים".

בסיום דבריו בירך הרב את התושבים וכתב, "בברכת פורים שמח ובחכיון לפורים חדש כאשר יושמד באפן מוחלט העמלק של דורינו עבדכם".

גם רב היישוב פסגות, הרב שלמה יוסף וייצן, פנה לתושבים בקריאה דומה והדגיש את האחריות ההדדית בעת מצב חירום.

בדבריו אמר, "לא לשתות בצורה מוגזמת כל אחד ואחד צריך להיות במצב שהוא אחראי על עצמו ומסוגל לא רק את עצמו לפנות או להיות במצב שמגיע למרחב מוגן אלא יכול לזור לילדים קטנים, כולם צריכים אחד את השני".

גם הרב הראשי הרב קלמן בר התייחס לנושא במכתב שפרסם לקראת החג, וקרא לשמור על שמחת החג לצד אחריות וזהירות בתקופה הביטחונית.

באשר לסעודת פורים הבהיר הרב כי יש לקיימה בשמחה ובהודיה, אך להימנע משתייה מופרזת העלולה לפגוע ביכולת לשמור על ההנחיות ולהיערך לשעת חירום.