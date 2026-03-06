נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה הלילה (שישי) את האפשרות של פלישה קרקעית לאיראן.

הדברים נאמרו בריאיון לרשת NBC News, בתגובה לדברי שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, שאמר כי איראן ערוכה לאפשרות של פלישה קרקעית מצד כוחות אמריקניים וישראליים.

טראמפ אמר כי אין בכך צורך והוסיף: "זה בזבוז זמן. הם איבדו הכול. הם איבדו את הצי שלהם. הם איבדו כל דבר שאפשר לאבד".

לדבריו, מטרת ארצות הברית היא למנוע מאיראן לבנות מחדש את הנהגתה לאורך זמן. "אנחנו רוצים להיכנס ולנקות הכול. אנחנו לא רוצים מישהו שיבנה הכול מחדש לאורך תקופה של עשר שנים".

עוד ציין כי יש לו מועמדים אפשריים להנהגת המדינה בעתיד. לדבריו, "אנחנו רוצים שיהיה להם מנהיג טוב. יש כמה אנשים שאני חושב שיעשו עבודה טובה", אך סירב לנקוב בשמות. הוא הוסיף כי הוא נוקט צעדים כדי להבטיח שאותם אנשים ישרדו את הלחימה המתמשכת.

אתמול (חמישי) דיבר טראמפ על התקדמות המערכה נגד איראן ואמר כי הוא מרוצה מקצב הפעילות הצבאית נגד המשטר בטהרן.

"צבא ארה"ב, יחד עם השותפים הישראלים הנפלאים, ממשיך למוטט לחלוטין את האויב הרבה לפני לוח הזמנים, וברמות שאנשים מעולם לא ראו קודם לכן", הצהיר טראמפ. "אנחנו משמידים עוד ועוד מיכולות הטילים והרחפנים של איראן בכל שעה, מנטרלים אותם בצורה שאיש לא חשב שאפשרית".

הנשיא פירט את היקף ההרס שספג הצבא האיראני בשלושת הימים האחרונים. "הצי שלהם נעלם. הטבענו להם 24 ספינות בשלושה ימים. זה הרבה ספינות. הנשק נגד מטוסים שלהם נעלם. אין להם חיל אוויר, אין להם הגנה אווירית. כל המטוסים שלהם נעלמו".

"גם הטילים נעלמו. יש ירידה של כ-60% בטילים ושל 64% בשיגורים. ברגע שהם משגרים טיל, בתוך ארבע דקות המשגר נפגע. הם לא יודעים מה קורה בכלל".