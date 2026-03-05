הירי מעל שמי ירושלים צילום: ערוץ 7

במד"א מעדכנים הערב (חמישי) על נפילת שברי יירוט באזורי אלעד, ברקת ובית אריה זאת בעקבות מספר שיגורים מאיראן שחלק מהם כלל גם טיל עם ראש מתפצל (מצרר).

באחת מזירות הנפילה, במושב במרכז, פרצה שריפה גדולה במחסן שנפגע. לא דווח על נפגעים. במקביל, באלעד ובשוהם דווח על נזק מנפילות במבני מגורים. גם במקרים הללו לא דווח על נפגעים.

טיסת אל על מז'נבה לתל אביב שינתה בעקבות הירי את מסלולה בעקבות השיגורים הערב מאיראן לעבר אזור המרכז. המטוס, שהמריא משווייץ, נצפה באפליקציית המעקב Flightradar כשהוא חג במעגלים מעל לים התיכון.

שמי ישראל הערב צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

טיל מִצְרָר משחרר 22 פצצות קטנות בגובה של כ-7 ק"מ מעל אזור המטרה שמתפזרות על פני שטח של כ-8 ק"מ ללא הבחנה.

לאיראן יש שלושה סוגי טילים בליסטיים עם ראשי קרב מצרר, בהם "קאדר" ו"חוראמשהר" המסוגלים להגיע לישראל. הפצצה אינה מסוגלת לחדור ממ"ד, אך עלולה לגרום לנפגעים ולנזק.

הנזק מהנפילה באלעד(צילום: דוברות איחוד הצלה)

מוקדם יותר הופעלו אזעקות בחיפה, קריית אתא, קריית ביאליק וקריית ים בעקבות ירי של חיזבאללה. לפי ההערכות מדובר במטח מצומצם, אך האזעקות הופעלו בשטח נרחב.

זמן קצר קודם לכן נשמעו אזעקות גם בשלומי ובמועצות האזוריות מעלה יוסף ומטה אשר שבגליל המערבי. דקות לאחר מכן הודיע פיקוד העורף כי "האירוע הסתיים" וכי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. בטבריה נגרם נזק למספר חנויות בעקבות נפילה באזור - בעיקר זכוכיות שנשברו.

בתוך כך חיל האוויר השלים לאורך היום גל תקיפה רחב נוסף, במסגרתו הוטלו חימושים רבים על כ-200 מטרות במערב ומרכז איראן, בהם עשרות משגרי טילים בליסטיים. בתיעוד שפורסם מאחד האתרים שהותקפו, ניתן לראות חיסול של מספר חיילי משטר הטרור האיראני.

התקיפה מתווספת לרצף תקיפות נוספות מתחילת המבצע, המתמקדות במערך הטילים הבליסטיים של משטר הטרור. מתחילת המבצע הותקפו מאות אתרי שיגור ברחבי איראן, בדגש על מערב איראן במטרה, לצמצם ככל הניתן את היקפי הירי לעבר שטח מדינת ישראל.

בהצהרה שמסר הערב הרמטכ"ל, רא"ל, אייל זמיר, הוא התייחס לפעילות המבצעית וסיפר על תכנון המלחמה עם איראן "המבצע תוכנן בחשאיות על ידי אלפי חיילות וחיילים מהמערכים השונים בכלל. צה"ל ובשיתוף פעולה הדוק עם בעלת בריתנו, ארצות הברית".

"המבצע מתנהל בקצב שקבענו מראש", המשיך. "במהלומת הפתיחה המפתיעה שביצענו בשבת בבוקר, הוטלו עשרות חימושים על שלושה יעדים. ב-40 שניות בלבד חוסלו כ-40 בכירי משטר הטרור האיראני, ובראשם מנהיג המשטר - עלי חמינאי. מטרת חייו הייתה להשמיד את מדינת ישראל ואף תכנן תוכנית מפורטת לשם כך".