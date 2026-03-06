קצינות המודיעין של חיל האוויר סיפרו ל-i24NEWS על עבודות איסוף המודיעין שאפשר את השמדת סוללות ההגנה האווירית - ופתח את הדרך לפעילות חיל האוויר.

סגן נ' ורס"ן י מספרות בריאיון על ההכנות למבצע "עם כלביא", שהגדיר מחדש את העליונות האווירית הישראלית במזרח התיכון.

"טהרן היא כמו בצל", מסבירה סגן נ', "כדי להגיע לליבה, אתה חייב לקלף שכבה אחרי שכבה: סוללות טילים, מערכי מכ"ם והגנות צפופות. המטרה הייתה להגיע במינימום איום ובמקסימום הפתעה. והם אכן הופתעו".

"הוקפצתי ביום שישי בערב, ממש בעיצומה של הארוחה", משחזרת רס"ן י', "הייתי צריכה להתחמק ב'שושו', בלי שהמשפחה תשים לב ובלי לספק הסברים. אפילו להגיד שאני הולכת למילואים היה אסור. זה הדיסוננס הכי קשה, להיות שותפה לדרמה בקנה מידה היסטורי, ולמחרת שהחברות ישאלו בווטסאפ 'לאן נעלמת' ולא להוציא מילה".

הקצינות מתארות עבודה של שבועות ארוכים שבהם נלמדה כל תגובה אפשרית של האויב. "אנחנו תמיד צריכות לצאת מנקודת הנחה שאנחנו לא יודעות הכל", אומרת נ'. "האויב לומד, מתחקר ומשתפר, ואנחנו חייבות להיות צעד אחד לפניו".

"אין באמת רגע שבו אומרים 'סיימנו, אפשר לצאת לחופשה'", הן מסכמות. "יש עוד הרבה שכבות של הבצל לקלף. אנחנו כאן, גם בשקט וגם בסערה, עד המכ"ם האחרון".